Asheim og Astrup vil ikke knive om nestledervervet

– Hvis Henrik blir valgt, så får vi en utmerket nestleder. Det viktigste for meg at vi får en god nestleder, ikke at jeg blir valgt. Så det er veldig sivilisert dette, sier Astrup i et intervju med VG.

Både Astrup og Asheim har vært inne til samtale hos Høyres valgkomité etter at det ble kjent at nestleder Jan Tore Sanner ikke tar gjenvalg på partiets landsmøte i april.

Begge er enige om at de ikke vil kjempe om vervet dersom valgkomiteen foretrekker en annen kandidat, skriver VG.

– Kommer de fram til en partiledelse hvor Nikolai er en av topp tre, så er jeg veldig komfortabel med det. Jeg kommer ikke til å utfordre det på landsmøtet. Jeg har tillit til at de gjør en grundig jobb, som jeg vil respektere, sier Asheim.

En annen mulig kandidat til vervet er Ine Eriksen Søreide, men hun har foreløpig ikke ønsket å kommentere om hun er aktuell eller ikke.

Tromsø Høyre har på sin side løftet fram Erlend Svardal Bøe, som ble valgt inn på Stortinget i fjor høst. Bøe sier til iTromsø lørdag at han ikke ser på seg selv som en kandidat.

Nordland Høyre vil ha Bård Ludvig Thorheim som ny nestleder.

