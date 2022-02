Tina Bru: Stoltenberg er utvilsomt kvalifisert – men bekymringene gjelder fremdeles

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert for stillingen med sin lange og brede erfaring fra krevende lederjobber i Norge og internasjonalt. Det er regjeringens privilegium å utnevne sentralbanksjef, og Høyre tar valget til etterretning, sier Bru i en pressemelding.

Hun påpeker alle reaksjonene og bekymringene som er tatt opp fra økonomer, kommentatorer og politikere fra alle partiene.

– Denne uroen bunner ikke i Stoltenbergs kvalifikasjoner, men i hans bindinger som tidligere statsminister og gjennom flere tiår profilert Arbeiderparti-politiker. På toppen av alt er han nær venn av landets statsminister, sier hun.

– Disse bekymringene gjelder fremdeles. Det hviler derfor et stort ansvar på Stoltenberg selv og på regjeringen fremover, sier Bru.

Utnevnelsen av Stoltenberg kommer til å følges opp med grundige og gjennomtenkte spørsmål, supplerer Høyres Peter Frølich, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Ikke fordi vi legger til grunn at det har skjedd noe feil, men fordi det er viktig å kontrollere dette, særlig når utnevnelsen er så omdiskutert, sier Frølich.

– Umiddelbart mener jeg det vil være naturlig å spørre regjeringen om ting som tidslinjer over søknadsprosessen, forhold rundt utforming av utlysningsteksten og kontakten mellom regjeringen og aktuelle søkere. Målet vårt er å sikre tillit til at utnevnelsen har foregått på en ryddig måte og selvfølgelig avdekke eventuelle feil eller overtramp, sier han.

Vil ha gransking

Fremskrittspartiet vil ta initiativ til å granske prosessen som førte til ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier partileder Sylvi Listhaug.

– Det har vært mange hendelser som har blitt kjent i løpet av prosessen med middager, kameraderi og andre forhold som gjør at det er store grunner til å stille spørsmål ved prosessen i forkant av ansettelsen, sier Listhaug.

– Uryddig

Partikollega Carl I. Hagen vil ta prosessen som førte til ansettelsen av Stoltenberg opp i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det er uryddig dersom regjeringen har anmodet både den tidligere Arbeiderparti-statsministeren Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe om å søke. Stortinget må få svar på om regjeringen har lagt positiv vekt på hans partipolitiske karriere som finansminister, næringsminister og statsminister eller om det ikke er tillagt vekt, sier Hagen.

Frykter rentehopp

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen mener det at Jens Stoltenberg er utnevnt til ny sentralbanksjef, minner om en forhåndsutnevnelse.

– Det er 1–0 til maktspilleren Stoltenberg, etter en prosess som står til stryk, sier Marie Sneve Martinussen til NTB.

Rødt krever svar på hvilke vurderinger som ble gjort, da Stoltenberg ble oppfordret til å søke på jobben av Finansdepartementet.

– For meg virker det som en forhåndsutvelgelse som ikke sikrer at vi får de beste kandidatene til en av landets viktigste jobber, sier nestlederen.

Hun frykter at folk flest vil tape på utnevnelsen.

– Jeg frykter at vi får en mer hensynsløs sentralbankstyring, og at renta kommer til å bli hevet for mye, for raskt, fordi Stoltenberg nå skal bevise sin uavhengighet til regjeringen. Det er i så fall ikke Støre det går utover, men boligeiere og arbeidsplasser, sier Martinussen.

– Uklokt

Å oppnevne Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef er både uklokt og oppsiktsvekkende, mener Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for å utnevne partipolitikere til sentralbanksjef. Det skal være en uavhengig embetsstilling. Nå velger man likevel å velge Jens Stoltenberg til tross for at flertallet på Stortinget er bekymret, sier Rotevatn til NTB.

– Det burde ikke regjeringen ha gjort, mener han.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de vil følge opp utnevnelsen grundig. Der vil Rotevatn få svar på hvem som har snakket med hvem, og når, i forkant av og i løpet av ansettelsesprosessen.

Grønne investeringer

MDG-leder Une Bastholm håper at Jens Stoltenberg som sentralbanksjef vil bruke oljefondet til å fremme grønne investeringer.

– Vi har vært kritiske til utnevnelsen av Stoltenberg fordi han har tette bånd til statsministeren og hans parti. Men nå er han utnevnt, og da vil jeg si lykke til, og at vi har høye forventninger til hvordan han fyller den rollen, sier Une Bastholm til NTB etter utnevnelsen fredag.

Hun sier at hun håper Stoltenberg blir en visjonær sentralbanksjef som sørger for at utviklingen i norsk økonomi fremmer demokrati, er sosial og bidrar til grønn omstilling.

– Ikke minst håper vi at han som styreleder for oljefondet kan ta ordentlig grep om hvordan vi bruker de investeringene til å fremme det grønne skiftet globalt, sier Bastholm.

– Har alle forutsetninger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg har det som trengs for å bli en god sentralbanksjef.

– Jeg vil først få gratulere Jens Stoltenberg med jobben som sentralbanksjef. Han har alle forutsetninger for å lede Norges Bank på en god måte i en tid med stor usikkerhet globalt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Stoltenberg ble i statsråd fredag utnevnt til ny sjef for Norges Bank.

– Norge skiller seg fra mange andre land ved at den norske modellen legger grunnlaget for høy sysselsetting, jevn fordeling og en godt utbygd velferdsstat. Det er viktig at sentralbanksjefen forstår pengepolitikkens bidrag til dette, sier Følsvik.

NHO gratulerer

Stoltenberg er godt egnet for jobben, men mangler både teoretisk og praktisk erfaring fra Norges Banks ansvarsområder, sier NHOs sjeføkonom Øysten Dørum.

– Stoltenberg er meget godt egnet for jobben. Han har ledererfaring fra skiftende tider. Han har ledet gjennomføring av store, krevende reformer. Han har god økonomisk forståelse. Og han er en svært god kommunikator, sier Dørum.

– Han mangler både teoretisk og praktisk erfaring fra Norges Banks ansvarsområder. Men der vil Ida Wolden Baches erfaring og kompetanse utfylle hans på svært god måte. Vi vil få en svært sterk sentralbankledelse, mener han.

Dørum presiserer at sentralbanken ikke er «et enmannsshow».

– Stoltenberg får over 900 kollegaer. Renten settes av en komité, etter faglig begrunnede råd fra embetsverket. Forvaltningen utøves innen strenge rammer, trukket opp av regjering og storting. Personen på toppen er viktig, men selvfølgelig ikke alt, sier han.

