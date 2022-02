Studie: Sykehuspersonell fikk betydelige helseplager under pandemien

Forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har i samarbeid med fire av de største universitetssykehusene i Norge samlet inn data fra sykehuspersonell under de tre første smittebølgene i koronapandemien.

Funnene viser betydelige helseplager, opplyser NKVTS.

– Omtrent 20 prosent av deltakerne rapporterte betydelig angst eller depressive symptomer, 8 prosent oppfylte 3 eller 4 av 4 PTSD-kriterier, noe som indikerer betydelige kliniske plager – og nesten én av seks rapporterte symptomnivå svarende til utbrenthet, sier forsker og lege Synne Øien Stensland ved NKVTS

Forskerne er nå i gang med å rekruttere deltakere til en fjerde datainnsamling.

Målet med studien er å undersøke hvordan sykehusene kan tilrettelegge best mulig for at ansatte får gjort jobben sin på en trygg og god måte gjennom kriser.

– Helsepersonell er vår viktigste ressurs for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle. Likevel mangler vi kunnskap om hvordan sykehusene best mulig kan ivareta helsepersonell gjennom denne og kommende kriser, sier Stensland.

Forskerne skal presentere resultatene fra studien 28. februar for helsemyndighetene.

