Stort flertall av kommunene i Viken vil oppløse fylket

I Akershus er derimot motstanden mot oppløsning av Viken stor. De sju kommunene Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Lillestrøm, Nannestad og Ås er alle mot å oppløse fylket.

I Buskerud er det kun Lier og Ringerike som vil beholde Viken, mens i Østfold er det kun Råde.

Jevnaker kommune, som tidligere var en del av Oppland fylke, er også imot oppløsning. Nabokommunen Lunner, også tidligere i Oppland, har vedtatt et høringssvar uten en klar konklusjon.

24. februar skal fylkestinget i Viken avgjøre om de skal søke Stortinget om oppløsning.

Mye tyder på at det der blir flertall for å oppløse fylket, etter at samarbeidsutvalget i Viken Arbeiderparti denne uken gikk inn for oppløsning.

