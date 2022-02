Stoltenberg: Jeg er takknemlig for tilliten

– Jeg har stor respekt for den viktige rollen Norges Bank har i det norske samfunnet, samt de mange svært viktige menneskene som jobber der, sa Stoltenberg på videolink fra Brussel.

– Jeg søkte på jobben fordi jeg gjerne vil være med på å løse bankens samfunnsoppdrag, sa han videre.

– Jeg ser spesielt fram til å jobbe med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Hun har en enestående erfaring og kunnskap som har vært til stor nytte for banken, sier Jens Stoltenberg på pressekonferansen der han fredag ble presentert som ny sentralbanksjef.

– Jeg vil som sentralbanksjef være meg svært bevisst integriteten og den særlige uavhengigheten til Norges Bank, sier Stoltenberg.

Bache ringte

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache ringte Jens Stoltenberg for å gratulere ham med jobben tidligere fredag.

– Det var en hyggelig samtale. Jeg sa at jeg gleder meg til å jobbe med henne og alle de andre i Norges Bank, sier Stoltenberg.

Bache, som også søkte på jobben, skal fungere som sentralbanksjef fra 1. mars og fram til Stoltenberg tiltrer.

– Det jeg har lest og hørt om henne, er at hun er et usedvanlig dyktig menneske, en med verdifull erfaring for Norges Bank, og jeg er veldig glad for at hun blir med videre i årene som kommer. Så det er en ekstra glede for meg, sier Stoltenberg.

Snakket med Tajik

En gang i høst snakket Jens Stoltenberg med arbeidsminister Hadia Tajik om at han vurderte å søke på jobben som sentralbanksjef.

– Jeg hadde en samtale med Hadia Tajik tidlig i høst om andre ting, men der jeg nevnte at jeg vurderte å søke fordi det var en sak som allerede var ute i mediene, sier Stoltenberg.

– Hun meldte tilbake til meg senere i høst og sa jeg skulle forholde meg til Finansdepartementet, og det er det jeg har gjort, sier han.

Ikke aktivt Ap-medlem

Han trekker fram sine åtte år som Nato-sjef, en partipolitisk uavhengig rolle, som en styrke når han går inn som sentralbanksjef i Norge.

– Jeg er klar over at jeg har en lang politisk bakgrunn, men jeg har også åtte år der jeg ikke har vært en del av den offentlige politiske debatten, sier Stoltenberg.

Han sier at Nato og Norges Bank har noen likheter ved at de begge er institusjoner med en partipolitisk uavhengighet.

– Norges Bank er en politisk institusjon som driver med pengepolitikk, mens Nato driver med sikkerhetspolitikk, sier Stoltenberg, som legger til at han ikke kommer til å være aktivt medlem i Arbeiderpartiet, slik han heller ikke har vært siden 2014.

På fredagens pressekonferanse ble den påtroppende sentralbanksjefen også spurt om sitt nære vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), et vennskap som Stoltenberg sier vil fortsette.

– Jeg har i åtte år forholdt meg til mange mennesker, truffet dem også i privat sammenheng der jeg selvsagt må ta vare på integriteten og uavhengigheten og selvsagt ikke dele veldig mye informasjon, sier han.

Forberedt på upopulære avgjørelser

Jens Stoltenberg sier han er forberedt på at han må ta upopulære avgjørelser om rentehevinger når han mot slutten av året starter jobben som ny sentralbanksjef.

– Jeg er forberedt på å ta de beslutningene som er nødvendige å ta på vegne av Norges Bank.

– Det er slik at beslutningene i Norges Bank, ikke minst om rente, tas gjennom grundige analyser og omfattende beslutningsprosesser, og det tas av et kollegium av en pengepolitisk komité. Og jeg er helt klar for at det også kan innebære å ta beslutninger som er upopulære.

– Og det er jeg forberedt på, sier Stoltenberg.

Handlingsregelen

Han ønsker imidlertid ikke snakke om handlingsregelen før han selv tiltrer stillingen.

– Hvis jeg nå begynner å kommentere på handlingsregelen og eventuelle justeringer, vil jeg begynne å mene noe om jobben som Norges Bank i dag skal gjøre, før jeg overtar som sentralbanksjef. Og det kan bare skape misforståelser og uklarhet om ansvarsforhold, sa Stoltenberg.

– Jeg vil gjerne diskutere, svare, drøfte og snakke om den type problemstillinger, men det må være etter at jeg har tiltrådt som sentralbanksjef.

– Det er én sentralbanksjef i Norge om gangen, og det er ikke meg de nærmeste månedene, sa Stoltenberg, og la til:

– Jeg er glad for at jeg var med på å utforme handlingsregelen i 2001. Jeg mente det var riktig å justere den opp gjennom årene, men utover det kommer jeg ikke gå inn på noen konkrete diskusjoner om forvaltningen av handlingsregelen.

Kommer hjem

På pressekonferansen understreket Stoltenberg at hans fulle fokus vil være på jobben som generalsekretær i Nato fram til perioden utløper 1. oktober i år. Wolden Bache skal fungere som sentralbanksjef fra 1. mars og fram til Stoltenberg tiltrer.

– Etter 1. oktober er jeg klar for å komme hjem til Norge og ta over som sentralbanksjef innen nyttår.

Han skrøt også av jobben nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen har gjort.

– Det er med stor respekt for hans arbeid jeg ser fram til å lede banken videre.

