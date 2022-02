Stoltenberg beholder Ap-medlemskap og vennskap med Støre

Av: NTB-Isabel Bech

– Jeg er forberedt på å ta de beslutningene som er nødvendige å ta på vegne av Norges Bank, sa Stoltenberg på fredagens pressekonferanse om ansettelsen.

Han svarte på spørsmål fra NTB om han er forberedt på å ta upopulære beslutninger som rentehevinger, selv om dette skulle føre til svekket oppslutning for Arbeiderpartiet.

Beslutningene i Norges Bank tas ikke i enerom, men gjennom grundige analyser og beslutningsprosesser, sa han.

– Og jeg er helt klar for at det også kan innebære å ta beslutninger som er upopulære, og det er jeg forberedt på, sa Stoltenberg.

Han er i Brussel og deltok på pressekonferansen på videolink.

Beholder kontakten med Støre

Ansettelsen av Stoltenberg som sentralbanksjef ble offentliggjort fredag. En rekke partier har vært kritiske til den tidligere Arbeiderparti-lederen i stillingen på grunn av hans bånd til en rekke av dagens regjeringsmedlemmer. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de skal gå gjennom ansettelsesprosessen.

Kontakten med statsminister Jonas Gahr Støre og andre regjeringsmedlemmer opphører ikke når Stoltenberg tiltrer i stillingen.

– Jeg har fortsatt tenkt å ha privat omgang med mennesker som har politiske posisjoner, også Støre, men jeg skal gjøre det på en måte som ikke undergraver tilliten til Norges Bank.

– Jeg vil være veldig bevisst både på den faglige integriteten jeg må ha, og som Norges Bank selvsagt har – og den uavhengigheten Norges Bank har.

Forblir Ap-medlem

Medlemskapet i Arbeiderpartiet beholder han også, noe han også har gjort gjennom åtte år i Nato. Han vil ikke ha verv eller være aktiv i partiet.

– Men jeg er jo fortsatt sosialdemokrat, sa han.

Det kom også fram at Stoltenberg i høst nevnte for arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) at han vurderte å søke på jobben som sentralbanksjef. Da var dette allerede kjent i mediene, sa han.

– Hun meldte tilbake til meg senere i høst og sa jeg skulle forholde meg til Finansdepartementet, og det er det jeg har gjort, sa Stoltenberg.

Ser fram til samarbeid med Wolden Bache

Stoltenberg sier han er takknemlig for tilliten og gleder seg til å ta fatt på jobben som sentralbanksjef.

– Jeg har stor respekt for den viktige rollen Norges Bank har i det norske samfunnet, samt de mange svært viktige menneskene som jobber der, sa Stoltenberg.

Han er generalsekretær i Nato ut september og tiltrer som sentralbanksjef senest 1. desember.

Nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen går av allerede 1. mars, og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som ble regnet som hans sterkeste konkurrent til stillingen, vil fungere som sentralbanksjef til Stoltenberg tiltrer.

Stoltenberg ser fram til samarbeidet med henne.

– Hun har en enestående erfaring og kunnskap som har vært til stor nytte for banken, sier Stoltenberg.

Enklere å velge noen andre

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som står for utnevnelsen av ny sentralbanksjef. Han trakk fram Stoltenbergs brede bakgrunn og toppledererfaring som gjorde at han ble foretrukket.

– Det enkleste for meg hadde helt sikkert vært å velge noen andre, men jeg har vært opptatt av en ting: Å velge den som samlet sett er best kvalifisert til å fylle rollen som ny sentralbanksjef for Norge. Etter en grundig prosess har jeg landet på at det er Jens Stoltenberg, sa Vedum.

