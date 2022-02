Omtrent halvparten av politiets etterforskninger ble ikke oppklart i fjor

Den samlede oppklaringsprosenten er redusert siden 2015, og var i 2021 på 49 prosent, skriver Riksadvokaten i sitt rundskriv om mål og prioriteringer for 2022.

Riksadvokaten mener at den negative utviklingen i oppklaringsraten må snus, og sier at høy oppklaring er spesielt viktig for det som skal være de prioriterte sakene i år.

Årets rundskriv viderefører i stor grad hovedlinjene fra fjorårets. Riksadvokaten legger vekt på at høy oppklaring er særlig viktig i saker som involverer grov integritetskrenkende kriminalitet, som alvorlig vold, mishandling i nære relasjoner og alvorlige seksuallovbrudd mot barn og voksne.

Også kriminelle handlinger ved bruk av IKT, som for eksempel internettrelaterte seksuelle overgrep, blir nevnt som særlig viktig å oppklare.

