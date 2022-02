Leder av kontrollkomiteen: – Ingen indikasjoner på urent trav i Stoltenberg-utnevnelsen

Av Bibiana Piene/NTB og Marie De Rosa/NTB

– Vi må komme til bunns i om dette har vært en reell og åpen prosess, eller om den har vært forhåndsbestemt, sier komitéleder Peter Frølich fra Høyre til NTB.

– Men per nå har vi ingen indikasjoner som gir grunnlag for å konkludere om at det har vært kameraderi eller urent trav, understreker han.

– Det er helt vanlig at Stortinget får luftet sine bekymringer etter en såpass omdiskutert utnevnelse, sier han og gratulerer i samme åndedrag Stoltenberg med den nye jobben.

– Han er en veldig dyktig person, som jeg ønsker lykke til.

Avhenger av svar

Kontrollkomiteen, som møtes tirsdag, vil stille Finansdepartementet en rekke innledende spørsmål før det eventuelt blir vedtatt å opprette en sak. Om det skjer, avhenger av svarene fra departementet, sier Frølich.

– Fra Høyres side er vi veldig interessert i tidslinjen – hvem som har snakket med hvem og når – og forhold rundt utlysningsteksten: Er den endret fra tidligere, er den tilpasset spesielle søkere og slike ting, sier Frølich, som understreker at kontrollkomiteen ikke har noen mulighet til å overprøve utnevnelsen.

– Beslutningen er tatt. Det vi skal undersøke, er veien som førte til utnevnelsen.

Endret utlysning

Venstres representant i kontrollkomiteen Grunde Almeland mener prosessen har vært uryddig. Han ønsker blant annet å få klarhet i habilitetsvurderingene som ble gjort av regjeringen:

– Hovedproblemet er at det er så mange aktører med sterke bindinger til hverandre her. Det er stort behov for å få belyst habilitetsvurderingene som er gjort, bedre enn det er fremkommet til nå. Dette bør regjeringen ha gode svar på, sier Almeland, som også vil ha svar på hvorfor stillingsutlysningen er betydelig endret fra forrige gang samme jobb var lyst ut.

– Er det slik at utlysningen er tilpasset ulike kandidater, spør han.

Kortene på bordet

SVs Kari Elisabeth Kaski mener Stoltenberg-utnevnelsen er politisk uklok, men at det så langt ikke er noe som tilsier at det har foregått noe som ikke er i henhold til regelverket.

– Jeg setter sjelden pris på at gutteklubben grei møtes og snakker sammen på den måten, og at man rekrutterer blant det samme sjiktet i samfunnet, men det i seg selv betyr ikke at det ikke har foregått i henhold til regelverket, sier hun til NTB.

Rødts representant i kontrollkomiteen, Seher Aydar, forventer at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger alle kortene på bordet.

– Det er helt nødvendig hvis vi skal ha tillit til prosessen og at ikke spørsmål om kameraderi eller ikke skal henge ved.

Hjertesukk

Frp-leder Sylvi Listhaug beskylder på sin side Ap for kameraderi. Derfor må prosessen granskes, mener hun.

– Vi vet fra tidligere at Arbeiderpartiet er opptatt av å plassere egne folk rundt omkring i samfunnet. Det trodde vi var en tradisjon som var tilbakelagt i 2022, men det er det tydeligvis ikke. Vi får bare konkludere med at det kameraderiet som er i det partiet, lever videre, sier hun.

Uttalelsen får Frølich til å komme med følgende hjertesukk:

– Vi politikere skal være veldig forsiktige med å spre mistro og så tvil uten å ha solide bevis. Det er nok forakt mot institusjonene våre som det er, noe det er unødvendig å fyre opp under uten fakta på bordet, sier han.

