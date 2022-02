– Gravide kvinner er fortsatt redde

Under Debatten på NRK tirsdag fortalte Ingulstad at hun hadde innboksen full av meldinger fra livredde gravide, som lurer på om de får lov til å ta med seg partner eller om de må føde alene. Praktiseringen og grad av informasjon om gjeldende regler, varierte også veldig fra sykehus til sykehus, kunne Ingulstad fortelle.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte i samme program at man skal få ha med seg noen når man skal føde, også om man er smittet med korona. «Det smerter meg å høre at man opplever at dette ikke praktiseres likt. Det vil jeg ta tak i med en gang», sa statsråden. Torsdag presiserte departementet i en pressemelding at partner skal få være med på fødselen.

Flere spørsmål enn svar

Ingulstad, som er nestleder i Barselopprøret, er glad for at helseministeren tok problemstillingen på alvor og lovet å rydde opp. Men Kjerkols garantier har ennå ikke nådd ut til alle helseforetakene, forteller hun. Mange gravide kvinner sitter igjen med flere spørsmål enn svar: «Kan jeg ha med partner om jeg er smittet, og partner er frisk?», «Kan jeg ha med partner hvis jeg er frisk, og partner er smittet?», «Kan jeg ha med partner om vi begge er smittet?», «Kan jeg ha med partner om en av oss eller begge har symptomer, men ikke har fått påvist smitte?».

Fremdeles står disse og en rekke andre spørsmål ubesvart, mener Ingulstad. Hva som er gjeldende praksis og i hvilken grad man får informasjon om hva som er gjeldende praksis, varierer fortsatt også svært mye fra sykehus til sykehus, forteller hun.

– Senest i dag fikk jeg melding fra en kvinne som forteller at hun har gitt opp, hun klarer ikke tanken på å gå gjennom fødselen alene. Hun vil heller forsøke å bli smittet før fødsel eller nekte å bevege seg hjemmefra, slik at jordmoren må komme dit.

– En annen jeg nylig snakket med, fikk først beskjed om at hun ikke fikk lov til å ha med seg partner. Sykehuset kjente ikke til departementets pressemelding, men til slutt fikk hun lov likevel. Her ble det altså opp til den gravide selv å håndheve regelverket.

Kryptisk formulering

Ingulstad mener Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding ikke er tydelig nok på hvilke regler som skal gjelde ved sykehusene. Det står kun at man skal sikre at det er lik praksis i hele landet. Samtidig åpner man for at sykehusene fortsatt kan begrense adgangen til partner i spesielle situasjoner, hvis tilstedeværelsen går på bekostning av forsvarligheten.

Ingulstad mener denne formuleringen er kryptisk og kan tolkes på mange ulike måter – både av gravide og av helseforetakene.

– Mange ble glade etter at Kjerkol sa at alle skal få ha med seg noen under fødsel, også om man er positiv med covid-19. Samtidig var det mange som spurte oss om dette betydde at de fikk ha med seg partner, og ikke en annen frisk ledsager dersom partner skulle være syk.

– Men vi har fått mange meldinger også etter at pressemeldingen kom ut. Gravide kvinner er fortsatt redde fordi praksisen spriker fra sykehus til sykehus. Og mange av begrensningene vi hører at sykehusene har satt, virker heller ikke veldig godt funderte.

Hva som er gjeldende praksis varierer fortsatt fra sykehus til sykehus, forteller Cecilia Ingulstad i Barselopprøret. (privat)

Ingulstad forteller at enkelte gravide går uortodoks til verks for å slippe å manøvrere i det de opplever som et uoversiktlig og uforutsigbart regelverk – og for å unngå å havne i en situasjon der de må føde uten partner til stede.

– De forteller at de skal arrangere smittefester for gravide, slik at de blir syke nå, og ikke når de skal føde. Dette viser at det helseministeren har sagt, på ingen måte har fjernet stresset som mange gravide nå går rundt og føler på.

Ble selv mor under pandemien

Selv ble Ingulstad mor for første gang i starten av pandemien. Både Ingulstad og mannen hennes var friske, men etter å ha vært med på fødselen ble far sendt hjem.

– Jeg synes ikke det var greit å oppleve det jeg gjorde i 2020, samtidig som jeg har en viss forståelse for at man hadde litt panikk helt i starten av pandemien. Men jeg har ingen forståelse for at man ikke klarer å håndtere dette bedre nå, sier Ingulstad.

Hun sier hun selvsagt også forstår intensjonen bak begrensningene som sykehusene innfører – at man vil unngå en smittespredning som kan gi et høyt sykefravær på sykehusene, som i sin tur kan gi et svekket tilbud – også til gravide.

– Men de uklare og ulike reglene fra sykehus til sykehus kan føre til en undergraving av tilliten, som har vært viktig for å håndtere pandemien. Enkelte forteller at de vurderer å la være å teste seg eller ikke informere sykehuset hvis de er smittet. Så det at man har ulik praksis eller nekter partnere å bli med på fødselen, kan føre til dårligere smittevern og mer smitte, sier Ingulstad.

Felles regel som gjelder alle par

Hun viser til at Verdens helseorganisasjon allerede i 2020 anbefalte at gravide bør få ha med seg en ledsager de selv velger, selv om kvinnen skulle være smittet med korona. En felles regel som gjelder alle par uavhengig av hvem som er smittet, vil sikre kvinnen og partner forutsigbarhet samtidig som det ivaretar smittevernet, mener Ingulstad.

– Det er også i tråd med helseministerens klare beskjed om at man nå skal legge til rette for at partner kan være med på alle deler av fødselen. En annen løsning, vil medføre at mange partnere ikke kan få være med på fødselen, samtidig som resten av samfunnet vender tilbake til normalen. Det er ikke akseptabelt.

Dagsavisen har bedt om en kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet. Saken blir oppdatert når vi får svar.

