Folket delt om Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

Det viser en måling gjort av Norstat på vegne av NRK etter at Stoltenberg ble utnevnt av Kongen i statsråd fredag.

På spørsmål om støtte til utnevnelsen, svarer 41,1 prosent at de støtter den «i stor grad» eller «i noen grad». Samtidig svarer 44,5 prosent at de «i liten grad» eller «ikke i det hele tatt» støtter utnevnelsen.

Det andre spørsmålet handler om folk har tillit til ansettelsesprosessen. Her svarer 24,5 prosent at de har «svært stor tillit» eller «ganske stor tillit». 43,4 prosent svarer at de har «ganske liten tillit» eller «svært liten tillit».

Mens 44 prosent av kvinnene sier at de støtter utnevnelsen, er tilsvarende tall blant menn 38,3 prosent. 32,7 prosent av mennene svarer «ikke i det hele tatt», mens bare 23,0 prosent av kvinnene gjør det samme.

