Politiet om Gjerdrum-siktelsen: Dette har med varslingssystemer å gjøre

– Siktelsen går på det vi oppfatter som manglende oppfølging av ulike type varsler som har kommet til kommunen over tid, hvorav det siste varselet kom i 2019, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier at Gjerdrum trolig ikke er alene om dette i Kommune-Norge.

– Det gjelder å ha et system for å se slike varsler i sammenheng. Hvert enkelt varsel trenger ikke å utløse en handlingsplikt der og da. Får man imidlertid flere varsler over tid, så er det noe kommunene etter vårt syn må være oppmerksomme på, sier Lundén.

Han understreker at det ikke er noen enkeltpersoner som er siktet i saken.

Skuffet over siktelsen

Onsdag kveld ble det klart at politiet har siktet Gjerdrum kommune etter det fatale kvikkleireskredet romjulen 2020. Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) reagerte med overraskelse og skuffelse på siktelsen.

– Det er en skikkelig vanskelig situasjon å være i. Som kommune skal innbyggerne ha tillit til oss, men så blir vi siktet av politiet i saken. Det er klart det er en vond situasjon å være i. Vi mener den siktelsen ikke er riktig og kommer til å forholde oss til det fremover, sa Østensen til NTB onsdag kveld.

Han påpeker at kommunen hele tiden har vært tydelige på at mye trolig kunne og burde vært håndtert annerledes, men at han er overrasket over at politiet mener kommunen var pliktig til å handle på bakgrunn av varslene som kom inn i forkant av skredet.

– Unik sak

I et drøyt år har en etterforskningsgruppe bestående av rundt ti personer etterforsket skredulykken. Til sammen 150 personer har avgitt en form for forklaring i saken, og etterforskningen har gått gjennom 55.000 dokumenttitler.

– Det har vært en meget omfattende etterforskning med et veldig stort materiale, sier politiadvokat Lundén, som legger til at saken er unik.

– Her finnes det jo ingen tidligere praksis som vi er kjent med. Dette er ikke som en vanlig volds- eller ranssak, dette er en relativt unik sak, sier han.

Saken ligger nå på statsadvokatens bord, som vil ta stilling til prosessen videre og hvorvidt det er grunnlag for å tiltale kommunen.

Skredrapport kommer i mars

Ti mennesker mistet livet da et stort kvikkleireskred gikk i et boligfelt i Ask i Gjerdrum kommune natt til 30. desember i 2020. Store deler av tettstedet ble evakuert, og over 1.600 mennesker ble berørt.

I september kom Gjerdrum-utvalget med første del av sin rapport om skredet og årsakene til det. Endring i bekkeløpet og erosjon i Tistilbekken var hovedårsaken til leirskredet. Utvalget ville imidlertid ikke fordele ansvar eller si noe om noen kunne lastes for skredet. Andre del av rapporten skulle egentlig komme nå i januar, men er utsatt til mars.

