Lærlingkrav innføres for flere statlige virksomheter

– Det er fortsatt for mange elever som ikke får tilbud om læreplass. Med dette kravet viser vi at staten mener alvor, og vil ta sin del av ansvaret for at unge får fullført utdannelsen sin, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Torsdag ble Forsvaret tildelt prisen for årets beste statlige lærebedrift i 2021. I begrunnelsen fremheves det at Forsvaret utmerker seg ved å gjøre arbeidet med rekruttering av lærlinger kjent for andre i og utenfor virksomheten, og at om lag 40 prosent tilbys tilsetting etter endt læretid.

– Gjennom denne ordningen har Forsvaret tatt inn sivile lærlinger med hull i CV-en eller ulike typer funksjonsnedsettelser. Jeg håper mange andre virksomheter vil la seg inspirere av dette, sier Gram.

Prisvinneren mottar 10.000 kroner og et diplom.

– Jeg er stolt over å være en del av dette miljøet og har en ektefølt ære over å være mottaker av denne prisen, sier oberst Pål Harald Svarstad, nestkommanderende i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen