Flere får læreplass enn før koronapandemien

Koronapandemien gjorde det vanskeligere for ungdom å få læreplass i 2020, men nå peker pilene oppover igjen. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det ble inngått 24.500 nye lærekontrakter i 2020–21, som er 2.400 flere enn året før.

Det er også flere enn i årene før pandemien.

– Norge trenger flere fagarbeidere, og vi må sørge for at flere velger å ta fagbrev i årene fremover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Hun sier regjeringen derfor vil styrke arbeidet for flere læreplasser med 370 millioner i 2022.

Andelen som får læreplass var høyest i Vestland, Troms og Finnmark med 83 prosent, mens Vestfold og Telemark hadde lavest med 71 prosent. Flest fikk læreplass innen bygg og anleggsteknikk (87 prosent), mens 69 prosent fikk plass innen helse- og oppvekstfag.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge mangle i underkant av 90.000 fagarbeidere fram mot 2035.

– Skal vi lykkes med å få flere yrkesfagelever til å fullføre med et fag- eller svennebrev, er det viktig at fylkeskommunene og partene i arbeidslivet samarbeider om satsingen for flere læreplasser, sier Brenna.

