5.070 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksine

27.813 av meldingene er blitt behandlet av Legemiddelverket så langt, og av disse er altså i overkant av 5.000 meldinger regnet som alvorlige.

– At meldingene er behandlet betyr at de er klassifisert og sortert, men det betyr ikke at det er gjort en endelig vurdering av årsakssammenheng i alle tilfellene, understreker Legemiddelverket.

Bivirkningene meldes inn ved mistanke, og Legemiddelverket vet derfor ikke om vaksinen er årsaken.

Tallene kan altså ikke brukes til å vurdere årsakssammenhenger eller hvor ofte en bivirkning opptrer.

– Dessverre opplever vi at tall fra bivirkningsrapporten blir brukt og tatt ut av sin sammenheng. Særlig i sosiale medier har vi sett flere eksempler på at vår informasjon misbrukes og spres med falske opplysninger, sa enhetsleder Unni Hjelmaas i Legemiddelverket da forrige bivirkningsrapport ble lagt fram i slutten av januar.

1. februar hadde over 2,7 millioner nordmenn fått en tredje dose eller oppfriskningsdose.

– Foreløpig har vi ikke sett andre bivirkninger etter tredje dose eller oppfriskningsdose enn de vi har sett etter første og andre dose. Helsepersonell har meldeplikt dersom de mistenker nye, uventede eller alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon, skriver Legemiddelverket.

Legemiddelverket har overvåket bivirkninger etter koronavaksine i over ett år og kom med første rapport om dette 14. januar 2021.

– De som har symptomer i mange uker etter vaksinering, for eksempel hodepine, bør kontakte fastlegen som kan vurdere årsaker. Legen har kunnskap om pasienten og kan gi nyttig informasjon som er viktig for vår vurdering, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

