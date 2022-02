Unge Høyre vil endre loven for å kunne selge våpen til Ukraina

Svenneby mener Norge har en plikt til å hjelpe Ukraina, hvor situasjonen for tiden er svært spent.

– Først og fremst økonomisk, men også med forsvarsmateriell dersom det blir nødvendig, sier Unge Høyre-lederen.

Utenriksdepartementet har slått fast at det er uaktuelt for Norge å tillate våpensalg til Ukraina.

Departementet har vist til et stortingsvedtak fra 1959 som medfører at Norge ikke tillater eksport av forsvarsmateriell til områder der det er krig eller krig truer, eller til land der det er borgerkrig.

Svenneby mener reglene er for strenge dersom de hindrer Norge i å hjelpe et land som blir angrepet av et annet.

– Dersom salg av materiell til Ukraina er ulovlig, bør man enten endre loven eller på et annet vis gi midlertidig dispensasjon, sier Svenneby og fortsetter:

– Ukraina blir angrepet fordi de kjemper for mange av de rettighetene vi tar for gitt. Retten til å velge alliansepartnere, retten til demokrati og retten til ytringsfrihet. Det bør være åpenbart at vi kan selge våpen til et land som kjemper for våre verdier.

Flere Nato-land, blant dem USA, Storbritannia og Polen, har lovet å levere forsvarsmateriell til det ukrainske forsvaret. Det ønsker ikke Tyskland, som har høstet kritikk for sin beslutning.

