Stortinget skal diskutere OL-boikott etter OL

1. mars skal Stortinget diskutere et såkalt dokument-8-forslag fra Venstre om diplomatisk boikott av OL i Beijing.

Da har det gått en drøy uke siden de olympiske lekene ble avsluttet. OL varer fra 4. til 20. februar.

Venstre-leder Guri Melby er kritisk til at presidentskapet setter datoen for stortingsdebatten etter at OL er ferdig.

– Jeg synes det er veldig synd. Det hadde vært mer relevant å ha en boikott-debatt under OL enn etter OL, sier Melby til Vårt Land.

Stortingspresident Masud Gharahkhani mener han er feil adressat for kritikken, og sier til avisen at ansvaret for framdriftsplanen ligger i utenriks- og forsvarskomiteen.

Komiteen diskutere Venstre-forslaget tirsdag. Der ble det avvist av alle partier bortsett fra SV og Rødt, som la fram et eget forslag om OL-boikott.

