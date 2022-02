Regjeringen utnevner ny sentralbanksjef fredag

Vedum opplyste dette til NTB i Stortingets vandrehall onsdag.

– Vi kommer til å utnevne en ny sentralbanksjef på fredag, med en pressekonferanse etterpå, sa finansministeren.

Han ville ikke svare konkret om beslutningsprosessen eller om han venter debatt om avgjørelsen, men lovet å gå nærmere inn på dette når utnevnelsen er gjort fredag.

– Jeg forventer at det blir stilt gode spørsmål av journalister da, og at Norge skal få en god og trygg sentralbanksjef, sa Vedum.

Mye debatt

Det er knyttet stor spenning til hvem som skal erstatte Øystein Olsen når han går av som sentralbanksjef 1. mars. Søkerlisten til jobben som sjef for Norges Bank inneholdt 22 navn, deriblant Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe.

Det er spesielt Stoltenbergs kandidatur som har vært kilde til debatt på grunn av hans tidligere jobber som Arbeiderparti-leder og statsminister. Han har bånd til en rekke av dagens regjeringsmedlemmer, både som tidligere sjef og kollega.

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at han vil være inhabil i avgjørelsen.

Regjeringen ansetter

Også flere andre statsråder har bedt om å bli habilitetsvurdert i forbindelse med Stoltenbergs søknad.

Stoltenberg selv har sagt at han ikke ville delta i debatten rundt sin eventuelle ansettelse, men at han har fått med seg at debatten har funnet sted. Kandidaturet har blitt kritisert av flere partier på Stortinget.

Det er embetsverket i Finansdepartementet som gir sin innstilling til ny sentralbanksjef til Vedum. Selve ansettelsen av ny sentralbanksjef blir gjort av regjeringen i statsråd, uten at Stortinget er involvert.

