Regjeringen har ingen klar grense på hva som er for høyt sykefravær

Tirsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er nødvendig å bremse veksten av smitten for å unngå at det blir et så høyt sykefravær at hjulene i samfunnet ikke går rundt

Men hvor høyt sykefraværet må være før det må tiltak eller endringer til er ikke klart, skriver VG. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til avisen at de ikke har noen terskelverdier som utløser tiltak eller endringer.

– Det er en løpende vurdering hvor vi samler informasjon fra flere kilder, sier Kjerkol.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det ikke bare er sykefraværet som er hovedbegrunnelsen for tiltakene.

– Det er en samlet vurdering av risikoen for at mange blir alvorlig syke, for mange i sykehus, som kommunene må håndtere, og sykefravær samlet. I tillegg så er det funksjonen til samfunnet på grunn av sykefravær. Både sykefraværet som del av helsetjenesten, men også øvrige sektorer, sier Stoltenberg.

FHI-direktøren sier det ikke er mulig å svare på hva som er for høyt sykefravær, da det handler om hvilke funksjoner som rammes.

