Politiet har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet i romjula 2020

– Politiet har gjennom sin etterforskning ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner eller foretak for å ha forårsaket skredet i Gjerdrum. Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Det var Romerikes Blad som omtalte siktelsen først.

Innhentet 150 forklaringer

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

– Vi avventer nå statsadvokatens avgjørelse og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en årsaksetterforskning opp mot jordskredet i Gjerdrum. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og det er innhentet og gjennomgått rundt 55.000 dokumenttitler, framgår det av pressemeldingen.

Politiet skriver videre at Gjerdrum kommune har medvirket åpent til etterforskningen, og at de har hatt et godt samarbeid underveis.

[ – Risikoen for de fleste vaksinerte eldre er nå som før pandemien ]

Møter pressen torsdag

Gjerdrum kommune har invitert til pressekonferanse torsdag klokka 10 på kulturhuset i Ask. Det er samtidig ventet at politiet vil uttale seg om siktelsen torsdag.

Det var natt til onsdag 30. desember 2020 at et område på 300 ganger 700 meter raste ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter. 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet. Ti personer omkom, og ti personer ble skadd i hendelsen.

Et ekspertutvalg som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt fram 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

* Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter og raste ut.

* 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter.

* En omfattende redningsaksjon ble satt i gang etter skredet. 13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene.

* Ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars.

* Ti personer ble skadd, en av dem ble betegnet som alvorlig skadd.

* Over 1.000 personer ble evakuert fra hjemmene sine i etterkant av ulykken, og om lag 200 av dem kan ikke regne med å flytte tilbake, men må etablere seg i andre boliger.

* Et ekspertutvalg som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt fram 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia. Utvalget legger fram en offentlig utredning i mars der også ansvarsforhold skal drøftes.

* I februar 2022 siktet politiet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i forkant av skredet.

---