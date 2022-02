Ingen støtte fra Fagforbundet til Unios ønske om lønnsløft

Lederen av LOs største forbund nekter nemlig å være med på et ekstra lønnsløft for sykepleiere og lærere, skriver Dagbladet.

– Vi hører at det snakkes om lønnskrav på 100.000 kroner eller 10 prosent lønnsvekst. Da blir det bare smuler igjen til oss andre. Det er helt uaktuelt, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Hun mener at verken koronapandemien eller lønnsutviklingen de siste årene holder som argumenter for å gi lærere og sykepleiere et ekstra lønnsløft i år, slik Unio har varslet at de vil kreve.

– Sykepleiere og lærere har ikke stått alene i koronapandemiens fremste rekke. På sykehus trengs både renholdere, portører, helsesekretærer, helsefagarbeidere og mange andre yrkesgrupper. Hele laget må få en økning, sier Nord.

Unio-leder Ragnhild Lied avviser at Unio skal ha stilt krav om 100.000 kroner eller 10 prosent lønnsvekst, men krever høyere ramme i offentlig sektor i år.

– Vi har ikke utarbeidet våre konkrete krav ennå. Det vi har tatt til orde for er en høyere ramme og et lønnsløft for offentlig sektor fordi privat sektor har bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne tall og vurderingers skulle tilsi. Dermed er det et stort etterslep på lønn i hele offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det, sier hun.

Ifølge Dagbladet har sykepleiere, lærere og andre offentlig ansatte tapt opp mot fire milliarder kroner i lønnsvekst under pandemien.

