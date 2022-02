Gjerdrums ordfører: – Overrasket over siktelsen

– Det er en skikkelig vanskelig situasjon å være i. Som kommune skal innbyggerne ha tillit til oss, men så blir vi siktet av politiet i saken. Det er klart det er en vond situasjon å være i. Vi mener den siktelsen ikke er riktig og kommer til å forholde oss til det fremover, sier Østensen (Ap) til NTB.

Onsdag kveld ble det klart at politiet har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet i romjulen 2020 der ti personer mistet livet.

– Uklart

– Som jeg har sagt hele tiden, er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk. Men jeg er overrasket over at politiet nå har kommet til at vi hadde en plikt til å handle på bakgrunn av de varslene vi fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det, sier Østensen i en pressemelding fra kommunen.

Han mener myndighetene og Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, tar til orde for at det faktiske ansvaret for oppfølging og utbedringstiltak er uklart.

– Vi opplever at signalene for hva myndighetene mener ikke samsvarer med hva politiet mener, sier Østensen til NTB.

Vil be om ytterligere etterforskning

Advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm er kommunens rådgiver. Han sier at siktelsen kom svært overraskende på kommunen, som ifølge Fougner ikke har hatt status som mistenkt i saken.

– Politiet legger her til grunn en helt ny tolkning av lovverket sammenlignet med det som tidligere har vært praksis. Vi skal nå først sette oss inn i disse forholdene, og deretter er det naturlig at vi ber om at det foretas ytterligere etterforskning, sier Fougner.

Kommunen har invitert til pressemøte torsdag klokka 10 for å redegjøre for kommunens vurdering og hva de skal gjøre videre.

