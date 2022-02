FHI søker deltakere til koronabrille-studie

Virus kan komme inn i kroppen gjennom øynene, derfor er det ikke utenkelig at briller og solbriller kan beskytte mot korona og andre luftveisvirus. Men det kan også godt hende at briller ikke beskytter i det hele tatt.

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider. De søker nå etter mennesker som vil være med på en vitenskapelig undersøkelse, for å finne ut om briller beskytter mot koronaviruset.

Man må være over 18 år for å være med på studien og villig til å bruke briller ute blant folk i 14 dager. Av andre kriterier heter det at man ikke kan ha fått påvist covid-19 etter 15. desember og man må ha briller eller solbriller som kan brukes.

Studien varer i to uker.

Selv om norske myndigheter tror vi snart kan være på vei ut av pandemien, mener FHI at studien likevel kan ha stor nytte, skriver NRK. Leder for den norske studien, Atle Fretheim ved FHI, mener studien kan være nyttig også i framtiden.

– Det kommer nye pandemier med luftveisvirus, og når det skjer, må vi basere oss på erfaring og forskning fra tidligere pandemier. Dersom briller viser seg å ha en effekt, vil det være et enkelt tiltak å innføre kjapt, og uten særlig omkostninger for noen, sier Fretheim.

