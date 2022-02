Antall alvorlige hendelser i Equinor faller

Ved utgangen av fjerde kvartal 2021 er frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer (SIF) 0,4. I 2020 var tallet 0,5, mens det i 2019 var 0,6.

De fleste av de alvorlige hendelsene skjer i tilknytning til fallende gjenstander, skriver Equinor i en pressemelding.

Trenden for personskader viser derimot ikke den samme forbedringen. For 2021 var frekvensen for personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer 2,4, mot 2,3 i 2020.

Dette inkluderer tilfeller som teller som alvorlige hendelser med faktisk eller potensiell skade. De fleste personskadene er hånd- og fingerskader.

Ifølge rapporten ble det i fjor registrert 12 olje- og gasslekkasjer. Olje- og gasslekkasjer blir kvalifisert etter alvorlighetsgrad i forhold til utslippsrate.

Kun lekkasjen av hydrogensulfid og LPG på Mongstad i juli ble etter en intern granskning klassifisert til å ha storulykkepotensial. De øvrige lekkasjene er av mindre alvorlig karakter, skriver Equinor.

