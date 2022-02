Tonje Brenna om Viken: – Jeg kan leve med tre fylker

– Jeg kan leve med utfallet uansett hvordan det blir, men at det er en diskusjon om hvordan dette skal løses, tenker jeg er naturlig og bra, og det er bra at det også er diskusjon i Arbeiderpartiet, sier Tonje Brenna til NTB.

Lørdag skal Viken Ap fatte sin beslutning om hvorvidt de skal gå inn for å oppløse eller beholde storfylket Viken. Beslutningen blir fattet på et møte der representanter fra de tre fylkeslagene Akershus, Østfold og Buskerud etter planen skal samles på Sundvolden. Det er enighet om at de 100 representantene som skal delta på lørdagens møte, stiller med ubundet mandat, det vil si at de kan stemme fritt.

Hva Viken Ap til slutt bestemmer seg for, blir avgjørende når fylkestinget i Viken behandler saken 23. februar. Det er i tråd med det regjeringen har gått inn for i Hurdalsplattformen.

Tonje Brenna sitter i styret i Akershus Arbeiderparti, som ønsker å beholde storfylket. Det har skapt sinne hos regjeringspartner Sp, som har anklaget Brenna og utenriksminister Anniken Huitfeldt, som også sitter i ledelsen i Akershus, om å motarbeide sin egen regjering.

Det avviser Brenna.

– I regjeringsplattformen står det at Viken selv skal mene noe om hvordan Viken skal organiseres, og den diskusjonen skjer nå i alle partier, også i Arbeiderpartiet og det tenker jeg må være helt lov, sier hun.

