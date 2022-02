To personer mistet livet i trafikken i januar

Siden 2010 har i snitt over ti personer mistet livet i trafikken i januar, skriver Trygg Trafikk.

Begge de omkomne var menn – en eldre bilfører på Toten og en ung mann på elsparkesykkel i Stavanger. Dødsulykken på elsparkesykkel er den fjerde i sitt slag.

Til våren kommer det nye regler for bruk av slike kjøretøy.

– Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud. Vi forventer at dette bidrar til økt sikkerhet både for brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Selv om det er færre omkomne enn vi har sett i januar tidligere, så betyr to omkomne at det er mange pårørende som har fått en forferdelig start på det nye året. Vi må jobbe ufortrødent for å få ulykkestallene ned også i 2022, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

