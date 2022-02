Stortingspresidenten tapte kamp mot doble feriepenger i år

Det var fjor høst at Dagbladet avslørte at politikerne på Stortinget får doble feriepenger. Stortingspresident Masud Gharahkhani gikk raskt ut og sa han ønsket å fjerne ordningen.

Men nå skriver avisen at presidentskapet på Løvebakken nylig avviste muligheten til å endre ordningen.

Dermed får alle nyvalgte representanter på Stortinget både feriepenger fra gammel arbeidsgiver og full «lønn» fra Stortinget i juli.

[ Gharahkhani: – Det er mye som må ryddes opp i ]

Gharahkhani (Ap) sier til Dagbladet at han er skuffet over sakens utfall ettersom han ønsket å avkorte feriepengene nå, slik at det fikk effekt allerede til sommeren. Men han fikk bare støtte fra sitt eget parti og SV.

Flertallet i presidentskapet – bestående av Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet – ønsket å vente på konklusjonen fra et granskningsutvalg.

Saken fortsetter under videoen

Etter alt å dømme vil ordningen forsvinne, men altså ikke fra førstkommende sommer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen