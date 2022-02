Holden-utvalget: Gode argumenter for lettelser i tiltaksnivået nå

Holden-utvalget skriver i sin delrapport at omikron gir mindre individuell risiko for alvorlig sykdom, og at utbredt vaksinering har gitt betydelig beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Ekspertgruppen vil peke på at det er gode argumenter for lettelser i tiltaksnivået nå, skriver utvalget.

De viser til at lettelser av tiltak vil gi raskere smittespredning og større belastning på helsevesen og samfunnet for øvrig, men at perioden med høy smitte og stor belastning trolig vil bli kortere.

Utvalget viser videre til at flere vil bli smittet slik at sykdomsbyrden blir noe høyere, men at tiltaksbyrden samtidig blir mindre på grunn av mindre strenge tiltak.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]