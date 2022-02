Greta Thunberg nominert til Nobels fredspris

Det er MDGs stortingsrepresentant Rauand Ismail som har nominert Thunberg sammen med klimastreikerne Fridays For Future.

– Å stanse klima- og naturkrisen er selve forutsetningen for å sikre fred og trygghet for framtidas generasjon. Greta Thunberg og klimastreikerne har gjennom bevegelsen Fridays For Future samlet unge mennesker over hele verden til denne kampen og er verdige vinnere av fredsprisen. De forandrer verden i sanntid, sier Ismail til NTB.

– Klimastreikerne har satt søkelyset på urettferdigheten i klimakrisen, og hvordan den rammer skjevt, både mellom land og mellom generasjoner. Men i denne kampen har de unge også funnet sammen på tvers av landegrenser for å kreve handling for klimaet og naturen. De er rett og slett historiske for sitt arbeid, sier han.

Thunberg, som fylte 18 år i fjor, var bookmakernes favoritt i 2019 og lå også høyt på listene i både 2020 og 2021.

