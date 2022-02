Frp krever gransking av regjeringens pandemihåndtering

– Det er selvfølgelig ikke lett å håndtere en pandemi, men beslutningene som tas, får store konsekvenser. Jeg mener det er åpenbart at dette må granskes, sier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB.

Han viser til at flere av tiltalene regjeringen har innført ikke har vært begrunnet i faglige råd.

– Det er tross alt snakk om folks frihet og arbeidsplasser. Nå mener jeg Koronakommisjonen må granske pandemihåndteringen gjort av de rødgrønne, sier Hoksrud.

Frp fremmer nå et representantforslag i Stortinget, der de ber Koronakommisjonen gjennomgå pandemihåndteringen fra oktober og fram til pandemien er over.

I januar skrev Aftenposten at Støre-regjeringens pandemihåndtering ikke vil bli gransket av Koronakommisjonen. Grunnen er at kommisjonen har bestemt seg for å sette en frist for sitt arbeid 31. oktober 2021. Alt som har skjedd etter denne datoen, blir ikke en del av granskningen. Rapporten skal etter planen leveres i april.

– Tiltak skal man ikke ta lett på. Det går hardt utover både folk og bransje. Støre har selv sagt at tiltakene ikke skal vare en dag lenger enn nødvendig, likevel er det mye som tyder på at de har vært raske på å innføre tiltakene, mens de tar seg god tid på lettelsene. Tiltakene skal være proporsjonale, sier Hoksrud.

