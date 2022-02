Danseforbud selv om det kan skjenkes ut i nattetimene

– Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn en meter, for eksempel dansing, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk på pressekonferansen spørsmål om hvordan utestedene skal håndtere enmeterskravet når de nå får skjenke utover natten som tidligere.

– Meteren kan stoppe massesmitte

Kjerkol viste til at regjeringen går lenger enn helsemyndighetene ville i sine lettelser, og at det gjøres unntak fra enmetersregelen for kulturlivet der det er faste plasser.

– Det er en balanse. Men det å ha en gradvis lettelse er en klar anbefaling fra våre fagetater, sa Kjerkol.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at enmeteren i utelivet kan hindre massesmitte-hendelser og at videreføringen av den gjør at det kan innføres flere lettelser nå.

– Det er også en mulighet for å åpne veldig mye, samtidig som man bevarer en viss kontroll. Alternativet vil i en del sammenhenger være andre type begrensninger, sier Stoltenberg.

Kjerkol understreket at hun har forståelse for at det kan bli krevende for utestedene som rammes av danseforbudet.

Tillit

– For de delene av utelivsbransjen som driver med skjenking og at man står tett og kanskje danser, da er det fortsatt mulig å holde åpent. Men det blir mer krevende for dem. Det ser vi og det må vi bare erkjenne, sa Kjerkol.

– Her ligger det en tillit i bunn. Man må bruke sunn fornuft for å dempe smitte, sa helseministeren.

Det er varslet at siste rest av smitteverntiltak trolig blir avviklet 17. februar. Men fram til da gjelder altså danseforbudet fortsatt.

