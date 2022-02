Anders Behring Breivik løslates ikke – domstolen avviser begjæring om prøveløslatelse

Breivik begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år i forvaringsdommen på 21 år han fikk for terrorangrepet 22. juli 2011.

Saken ble behandlet av Telemark tingrett, i en provisorisk rettssal i en gymsal i Skien fengsel, for to uker siden.

Der gikk aktor Hulda Karlsdottir igjennom alle ofrene for Breiviks angrep. Retten fikk høre om de 77 som ble drept og de mange som ble skadd i angrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya.

– Samme Breivik

Breivik forklarte seg selv i saken og argumenterte for at han ikke bar ansvar for terrorangrepet, men at han var hjernevasket.

Aktor slo imidlertid fast at det var den samme Breivik som hadde utført angrepene, som nå ba om å bli prøveløslatt. Hun omtalte Breiviks forklaring og oppførsel i rettssaken som et PR-show.

– Den Breivik som ber retten om tillit i dag, er den samme Breivik som smadret regjeringskvartalet og kalte det en fiasko. Han er den samme som lokket fram ungdommer på Utøya, lurte dem til å tro at de skulle få hjelp og deretter skjøt dem, sa Karlsdottir.

Advarte mot soningsforhold

Hun ba derfor retten om ikke å ta begjæringen til følge. Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, anførte på sin side at soningsforholdene gjør det vanskelig for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få en prøveløslatelse.

Han advarte mot at soningsforholdene vil kunne gjøre Breivik farligere på en måte som gjør at det aldri blir mulig å løslate ham.

– Hvis en person behandles så dårlig at han blir farligere og farligere under soningen, så slipper han aldri ut. Da vil myndighetene forsterke sin argumentasjon om at han må holdes i forvaring. Det er et paradoks i alle forvaringssaker, sa han.

I rettssaken forklarte også psykiater Randi Rosenqvist seg som et vitne innkalt av aktor. Hun uttalte at Breivik ville falle gjennom i samfunnet hvis han ble prøveløslatt, at han hadde store og muligens uløselige problemer og at det var fare for at han igjen kunne begå vold.

Tok ikke stilling til soningsforhold

Telemark tingrett skriver i dommen etter Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse, at soningsforhold ikke ble vurdert denne gang.

Breivik har tidligere saksøkt staten på grunn av soningsforholdene. Det ble også et tema i rettssaken som gikk i en gymsal i Skien fengsel for to uker siden.

Der la forsvareren stor vekt på soningsforholdene i sin sluttprosedyre. Retten, som avviste begjæringen om løslatelse, kommer imidlertid ikke med noen føringer om soningsforhold som kan brukes i et eventuell nytt søksmål om dette.

– Retten har heller ikke grunnlag for å ta stilling til eller kommentere den kritikken som innkom om soningsforholdene for tiltalte, skriver retten kort i dommen.

Anker

Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik opplyser til TV 2 at hans klient anker dommen. Telemark tingrett har bestemt at Breivik ikke skal prøveløslates.

Kanalen melder at Storrvik ikke ønsker å kommentere hvordan klienten hans reagerer på dommen, men han sier at de nå jobber videre med et søksmål mot staten da de mener at soningsvilkårene strider med menneskerettighetene.

