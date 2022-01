Det sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til Blikk.

– Jeg regner med at så i tilfelle kan skje på våren eller tidlig høst, sier Ims.

Dermed kan hen bli en del av offisiell norsk språkbruk.

– Ja, det stemmer. Substantiv, adjektiv og verb kommer det hele tiden nye av. Det skjer uten at man trenger noe vedtak. Det som er litt spesielt med hen, er at det er et rettskrivingsvedtak om et nytt, personlig pronomen, sier Ims.

