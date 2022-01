– Om det ikke blir full gjenåpning, forventer vi i alle fall betydelige lettelser for kulturfeltet og reglene for arrangementer. Og hvis det fortsatt skal være tiltak som rammer kulturfeltet annerledes enn resten av samfunnet, venter vi at de tiltakene er meget godt begrunnet og at begrunnelsen er tilgjengelig for alle, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører (NKA) til Dagsavisen. NKA er en interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører.

Tirsdag skal regjeringen holde pressekonferanse om koronatiltakene. På forhånd er det varslet store lettelser, og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har nevnt både karantene og testregimet som områder hvor det vil bli lettelser, ifølge NRK.

Antallsbegrensninger og meteren

Østerdal i NKA sier at hovedproblemet for dem under pandemien er det de opplever som uforholdsmessig strenge tiltak for kulturbransjen. De har tatt til orde for at kulturarrangementer bør sidestilles med andre deler av næringslivet, for eksempel handel.

På spørsmål om «meteren» nå må bort, sier Østerdal at det må være en helhetsvurdering fra myndighetene på om vi er klare for det.

– Vi er opptatt av at vi ikke kan opprettholde meteren på kulturfeltet hvis ingen andre deler av samfunnet må det. Vi er ikke ute etter å bli behandlet bedre, men likt. Så vår forventning er helt klart at vi kommer til et sted hvor tiltakene er godt begrunnet, med en offentlig tilgjengelig begrunnelse, og likebehandling, sier hun.

Deler av kulturlivet har vært misfornøyd etter de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft 14. januar. Blant reglene er:

Publikumsgrensa økte fra 200 til 1.500 på innendørsarrangementer med faste tilviste plasser, og til 3.000 på utendørsarrangementer.

Både inne og ute er det maks 50 prosent kapasitet på arrangementer med faste plasser.

Hvis det er et arrangement innendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de deles inn i kohorter på inntil 200 personer.

Det skal være minst to meters avstand mellom kohortene, og hver gruppe skal også blant annet ha tilgang til separate toalettfasiliteter.

Deler av bransjen har vært kritiske til kohortregelen, og toalettregelen har for eksempel betydd at Operaen i Oslo kun kunne øke antall gjester fra 200 til 400, ifølge Aftenposten.

Østerdal i NKA mener do-regelen helt klart må bort, og hun har tro på at det vil komme en endring av både den og kohortreglene tirsdag.

Forrige uke møtte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) kulturlivet for å diskutere koronatiltakene. Hun sa da blant annet at endringen i antallsregelen på arrangementer gjør at flere kan åpne mer, og at det gjør en reell forskjell for mange.

Hva kan vi vente oss?

De siste ukene har det skjedd flere lettelser i koronatiltakene. 14. januar ble det gjort endringer i nivå for barnehager og skoler. Samtidig ble den nasjonale skjenkestoppen opphevet og utesteder fikk igjen mulighet til å servere alkohol fram til klokka 23. Andre regler og tiltak ble videreført, som anbefalingen om å holde én meters avstand og bruke munnbind der dette ikke er mulig.

Fra og med midnatt 26. januar kom det igjen endringer, der blant annet testing erstattet smittekarantene for nærkontakter.

Bortsett fra det som er rene smittevernrutiner, som å holde seg hjemme ved sykdom, testing ved symptomer og vaksinering, er det de mer inngripende tiltakene mange er opptatt av, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG mandag.

– Per i dag går dette på det med hjemmekontor, skjenkestopp klokka 23 og antallsbegrensninger på publikumsarenaer, blant annet. Og så er det en del tiltak mot andre fritidsaktiviteter og lignende hvor det fortsatt er noen begrensninger. Disse fire er vel områder regjeringen skal se på helhetlig, sier Nakstad.

Nakstad sier de har «skissert et handlingsrom til å gjøre noe med arrangementer og antallsbegrensninger».

Løpende vurdering

Det vurderes også om isolasjonstida for koronasmittede skal kortes ned på. Før helgen sa helsedirektør Bjørn Guldvog at fire dagers isolasjon for koronasmittede kan bli aktuelt i Norge. Dagens regler sier seks dagers isolasjon.

I Danmark er regelen at man kan avslutte isolasjonen etter fire dager hvis man ikke har symptomer.

– Det gjør vi en løpende vurdering av, så det kan komme endringer også på det i løpet av noe tid her i Norge, sa Guldvog til P4-nyhetene.

Helsedirektoratet mener at vi kan lette på tiltakene, men at en full gjenåpning er for tidlig blant annet fordi økt smitte kan føre til høyt sykefravær. Kortere isolasjonstid kan derfor være en god løsning, ifølge Guldvog.

– Nytten med det vil jo være å hindre at det blir et veldig høyt fravær på grunn av isolasjon. Men så vil jo det kunne innebære at noen flere blir smittet. Så blir det en avveining av disse to forholdene om når vi skal innføre en slik ordning i Norge, sa han.

Se til Danmark

Danmark har gjennom deler av pandemien ligget noen uker foran Norge, og statsminister Mette Frederiksen har satt 1. februar som gjenåpningsdato. Det betyr at fra og med tirsdag blir det nesten ingen koronarestriksjoner å se i nabolandet.

Gjenåpningen vil trolig vil bety at toppen på smittekurven blir forlenget, skriver danske DR. Også i Danmark har et sentralt spørsmål før gjenåpningen vært helsevesenets kapasitet og evne til å håndtere smittebølgen. Vurderingen nå er at de takler det, selv om de er presset. En av årsakene er at få omikron-pasienter ser ut til å trenge intensivbehandling.

NHO Reiseliv ber regjeringen følge Danmarks eksempel.

– Danmark opphever nær alle restriksjoner fra og med 1. februar. Antallsbegrensninger er borte, utelivet er åpent og det er ingen skjenkebegrensninger. Danske smitteverneksperter definerer ikke lenger korona som en samfunnskritisk sykdom, og danskene kan få leve normalt igjen. Det betyr at den enkelte får mer ansvar for eget smittevern, og bedriftene tar over ansvaret for hvilke regler de vil praktisere. Nå forventer vi at den norske regjeringen fjerner alle restriksjoner, inkludert påbud om hjemmekontor, og at det skjer raskt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Hun trekker også fram at store deler av utelivsbransjen ennå er stengt, blant annet på grunn av kravet om å holde én meters avstand.

– Vi har en klar forventning om at meter-kravet fjernes slik at disse får åpne igjen. Videre er det en rekke bedrifter som fornøyelsesparker, klatreparker og trampolineparker, som er pålagt stengt. Disse må også få åpne. Det er helt ulogisk at barn på tvers av skoler kan gå på fritidsaktiviteter, men ikke kan dra til en trampolinepark, sier Krohn Devold.

Stigende smittetrend

Mandag ble det registrert 14.040 nye koronasmittede det siste døgnet, men en omlegging i testsystemet 24. januar betyr at tallene ikke er sammenlignbare med før. Smittetrenden er likevel stigende: De siste sju dagene er det i snitt registrert 20.352 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 15.743.

FHI har anslått at mellom 3 og 4 millioner nordmenn kan bli smittet av omikron fram til juni, men har likevel anbefalt å lette på smittetiltakene.

Helseminister Kjerkol sa forrige uke at hun forstår at noen stusser på lettelser nå, samtidig som det er varslet en smitteøkning framover.

– Det forstår jeg at mange lurer på, men man blir ikke alvorlig syk av denne varianten. Vi har fått mange gode nyheter de siste ukene. Det gjør at det er riktig å lette på tiltakene selv om vi har en smittetopp foran oss, sa hun til NRK.

