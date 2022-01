Økning i godstrafikken på jernbane – kapasiteten nærmer seg bristepunktet

Flere strekninger på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge har hatt en enda større vekst. Aller øverst troner Østfoldbanen, med en oppgang på 28 prosent, opplyser Bane Nor mandag.

– Økningen på jernbanen er stor, og etterspørselen er enda større, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane Nor.

Men nå ser de at kapasiteten på flere strekninger nærmer seg taket – både Bergensbanen og Dovrebanen er på bristepunktet.

– Noen steder må vi rett og slett si nei til mer gods, fordi det ikke er plass, forteller godsdirektør Oskar Stenstrøm.

NHO Logistikk og Transport etterlyser tiltak som styrker kapasiteten på jernbanenettet.

– Et skikkelig løft for skinnegående gods krever en større satsing på utbygging av infrastrukturen. Det handler først og fremst om flere og lengre kryssingsspor, og en opprustning og effektivisering av terminalene, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Et godstog med konteinere kan erstatte rundt 30 trailere på veiene.

