Menneskerettighetsekspert skeptisk til Telenors salg av Myanmar-virksomheten

Nyhetsbyrået Reuters meldte tidligere i januar at Telenor skal ha fått militærjuntaens velsignelse til å selge Myanmar-virksomheten til libanesiske M1 Group og Myanmars Shwe Byain Phyu Group.

Sistnevnte skal ha tette bånd til militærjuntaen, skriver Dagens Næringsliv.

Verken Telenor eller M1 Group har foreløpig bekreftet meldingen, men lagmann og menneskerettighetsekspert Hanne Sophie Greve mener dette er helt uakseptabelt.

– Norge sitter i Sikkerhetsrådet for å bevare grunnleggende menneskerettigheter, men nå bøyer Telenor seg for et regime som i aller høyeste grad truer disse rettighetene, sier hun.

Greve har lang fartstid i norske domstoler, og som dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– M1 Group er ikke kjent for å respektere menneskerettigheter, sier Greve og peker på at personopplysninger via telenettet trolig kommer til å overlates til juntaen.

Telenors kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus sier til avisen at situasjonen i Myanmar er svært krevende.

– I en så vanskelig sikkerhetssituasjon som den vi opplever i Myanmar nå, er det ingen enkle løsninger. Vi må balansere en rekke vanskelige hensyn og har kommet til at salg er den minst ufordelaktige løsningen, sier Nordhus.

