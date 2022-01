Line (31) ba strømopprørerne på Facebook slutte å kritisere LO. Da ble hun utestengt fra gruppa

Administratoren i Facebook-suksessen «Vi som krever billigere strøm», Frank Salvesen, oppfordret nylig de av gruppens 607.000 medlemmer som er medlem av fagbevegelsen (LO) om at de må «komme seg ut».

Line Venelite Vagnby reagerte på dette. Hun skrev på den samme Facebook-siden at «600k er for billigere strøm, men ikke for å svekke fagbevegelsen». Denne kommentaren ble fjernet.

Så la hun inn ny melding, hvor hun skrev at «han (administrator Salvesen) må slutte med oppfordringen om å svekke fagbevegelsen». Da fikk hun beskjed om at hun ikke kan publisere eller kommentere i denne gruppen for en kortere periode.

Da hun fikk slippe til dagen etter, gjentok dette seg.

– Generelt kan jeg si at personer som lager eller deltar i bråk og støy i en tråd, kan bli utestengt i seks timer. Det er for å sikre at støy ikke sklir ut, sier grunnleggeren av Facebook-siden, Olav Sylte.

– Misbruker sin rolle

Vagnby mener administratorene og ildsjelene bak gruppa, Frank Salvesen og Olav Sylte, misbruker sin rolle til å føre sin egen «propaganda».

Frank Salvesen hevder blant annet at «om medlemmene (i LO) begynner å melde seg ut, vil organisasjonene bli presset til å kjempe for medlemmenes krav for å overleve. Medlemmene har sterke kort på hånda».

Han hevder at betalingsnekt ikke er veien å gå. Melding om utmelding er veldig effektiv, poengterer han.

Men det stopper altså ikke med det. De som tar til motmæle blir beskyldt for medvirkning til strømkrisa, sier Lene Venelite Vagnby til FriFagbevegelse.

– Mange reagerer

Vagnby mener denne holdningen fra administratoren legger en negativ belastning på medlemmer av fagbevegelsen som er enig i at strømprisene må ned.

– Administrator har mer enn 606.000 som støtter målet om lavere strømpriser. Men de har på ingen måte de samme 606.000 i ryggen i kampanjen sin mot fagbevegelsen. Mange reagerer på dette, mener Vagnby.

Per dags dato er hun student, men medlem i Fellesorganisasjonen (FO). Hun meldte seg inn i 2016 da hun gikk vernepleien i Sogndal. Som medlem har hun fått stor støtte og hjelp fra FO.

– Den måten Salvesen og Sylte «svartmaler» hele LO på er i hvert fall noe jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg har aldri hatt noen annen opplevelse enn at min fagforening ønsker å hjelpe meg som best de kan, sier hun til FriFagbevegelse.

Saken fortsetter under bildet

Facebook-sidens grunnlegger Olav Sylte ber Vagnby slutte å sløse med tiden til de som administrerer gruppa. (Skjermdump)

– Jeg får stadig vekk kommentarer som hvorfor jeg vil bli ranet av noen som støtter regjeringas strømpolitikk og lignende. Noe som jo er helt meningsløst, sier hun.

Vagnby mener det hviler et stort ansvar på Sylte og Salvesen når de har samlet over 600.000 i en gruppe de selv administrerer, selv om det gjør det på frivillig basis.

– Det påligger de to et ansvar om å være seg bevisst hva de kommuniserer. Det kan raskt bli en destruktiv dialog som gjenspeiler gruppens aktivitet som ikke bare skader tilliten til fagbevegelsen, men også legger press på demokratiet ved at man presser foreningsfriheten og rammer grunnsteinen til et tryggere og mer anstendig arbeidsliv, mener Vagnby.

– Sylte og Salvesen må ta ansvar for den makten de selv besitter og hvordan de bruker den, hevder hun.

– De dysser ned

Industriaksjonen arrangerte en stor demonstrasjon mot strømprisene samme dag som markeringen til Facebook-siden til Sylte og Salvesen.

Leder av Industriaksjonen, Remy Penev, får ikke godkjent innleggene han selv skriver til Facebook-siden «Vi som krever billigere strøm».

Blant annet har han spurt hvor mange som er medlem av et parti i gruppa, eller er folkevalgt. Han venter på svar.

Han sendte også inn en reminder om Industriaksjonens markering 20. januar. Svar: Avvist.

– Vi jobber mot det samme målet som denne Facebook-gruppa. De burde hatt en felles interesse for våre utspill og at våre synspunkter blir delt, sier Remy Penev til FriFagbevegelse.

un ett innlegg fra ham har kommet inn, en sak fra Klassekampen om strømdemonstrasjonen til Industriaksjonen.

Må godkjennes

Penev har mange venner og kjenner mange tillitsvalgte som er medlemmer av gruppa, men ser aldri deres innlegg på siden. Han synes det er veldig beklagelig at en så stor plattform, som har skapt et så stort engasjement, misbrukes til å skape splittelse, politikerforakt og dyrker misnøye.

– De er ingen organisasjon, har ingen leder, og ingen mål uten om å kreve billigere strøm. Men der er de i godt selskap, påpeker han.

– Vi er mange som krever billigere strøm, men som stiller konstruktive krav og jobber aktivt for gjennomslag. Det er fullstendig feil vei å gå når de oppfordrer folk til å melde seg ut av organisasjonene som virkelig kjemper for lavere strømpriser, mener Penev.

Han registrerer imidlertid at politikere fra Frp og Rødt, som deler administratorenes syn på makspris, i stor grad slipper til med innlegg.

– For å få et innlegg på siden må du gjennom et nåløye. Det må godkjennes av administrator før det blir publisert. Jeg kommer aldri gjennom. Argumentet er at det ikke skal være en politisk arena. Men Rødt og Frp slipper veldig mye gjennom, med videosnutter og innlegg. Samme med de som vil LO til livs, sier Remy Penev.

Acer brukes som et eksempel på hvorfor aksjonen går så hardt ut mot LO og Arbeiderpartiet. Men at Frp, Høyre, MDG, Venstre og KrF i likhet med Ap var for Acer, nevnes ikke.

Og LO var faktisk mot Acer.

Mange kommentarer

FriFagbevegelse har lest flere kommentarer på siden. Blant annet er det en som spør om bakgrunnen til administrator, og om vedkommende bør gi råd til folk om å melde seg ut av LO. «Er dette på grunn av personlig politisk ståsted?»

Videre:

«Mange har hatt stor hjelp av Fagforbund i Norge OG man velger selv. Ikke noe å diskutere dette. Lønn og arbeidsvilkår er ikke diskusjonen her? Trodde dette var en felles TVERRPOLITISK plattform mot strøm …»

Vedkommende får svar fra Olav Sylte, grunnlegger av gruppen:

«LO og Fellesforbundet er svært engasjert i havvind og strømpolitikk. Ta et dypdykk. Kommenter etter du har gjort det».

I en annen diskusjon hevder Frank Salvesen, administrator, at Peggy Hessen Følsvik (LO-lederen) «må ta grep og kreve mer av staten».

Vagnby påpeker at «det finnes mer konstruktive måter å påvirke LO-ledelsen enn oppfordringer til masseutmeldinger fra alle indre og større forbund i LO. Jeg er ikke den eneste i denne gruppa som synes dette blir å dra det for langt, og som påpeker at signalet dere sender er urimelig på mange måter. Det håper jeg dere kan ta til etterretning, slik at man slipper splid innad i gruppa».

Svaret fra Frank Salvesen på dette er: «LO er ingen hellig ku i kampen om lavere strømpris. De sitter med olje- og energiministeren i regjering».

Bør veie medlemskapet

Ved flere anledninger mener Frank Salvesen at folk bør veie medlemskapet sitt (i fagbevegelsen), og hevdet det er «ingen grunn til å betale medlemskap i fagrørsla». Han hevder «panikken i fagrørsla er til å ta og føle på».

Olav Sylte benekter at Facebook-gruppa har en aksjon mot LO.

– Kutt ut det tøvet nå, du dummer deg ut, er svaret på journalistens spørsmål om aksjonen fortsatt står for en aksjon mot LO.

Han påpeker at gruppa ikke er noen reklameplass for LO, Industriaksjonen, Nei til EU, Nei til Acer og så videre.

Sylte poengterer at i en gruppe med mer enn 600 000 medlemmer må det stilles krav. Han påpeker at det ikke var han som sperret Vagnby midlertidig ute, men en moderator.

Han poengterer også at det kommer inn rundt 2000 innlegg hver eneste dag. Bare 100 slipper gjennom. Det er ikke plass til flere. I tillegg kommer det opp til 2 000 kommentarer på et innlegg.

Administrator Frank Salvesen poengterer at Facebook-siden er avhengig av at leserne er våkne og gir beskjed om meldinger er for stygge og burde vært slettet. Samtidig viser han til modereringssystemet med tanke på at Vagnby stadig får karantenetid.

– Det er lagt inn mange ord som ikke godtas i filter. Men antall meldinger og kommentarer som kommer er helt enorm. Jeg oppfordrer stadig folk til å moderere seg og uttrykke seg saklig. Kan man ikke bedre enn å kalle Vedum en klovn, eller Støre en tåkefyrste, kan de bare droppe det. Jeg ønsker konstruktive meldinger, sier Frank Salvesen til FriFagbevegelse.

