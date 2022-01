– Etter å ha tatt test i halsen (og nese) ble positiv PCR-test tatt i ettermiddag. Så da venter isolasjon i noen dager, skriver Borch på sin Facebook-side.

Landbruksministeren skriver at hun reiste til Oslo søndag etter å ha tatt negativ test, og at hun testet seg på nytt mandag etter å ha følt seg litt groggy i halsen, men at heller ikke den var positiv.

Først da hun tok PCR-test, fikk hun påvist viruset alle snakker om.

– Husk å teste i både nese og hals, skriver Borch.