Helgens uvær førte til flere skademeldinger enn Gyda

Dermed har det kraftige uværet passert ekstremværet Gyda i antall skademeldinger. Etter Gyda fikk If inn rundt 350 meldinger.

– Vi har fått inn like mange skademeldinger på noen timer som vi har fått inn på to uker etter «Gyda», sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han understreker at det ofte tar mange dager – i noen tilfeller uker – før alle skader er meldt inn. Det har kommet inn skader på hus, hytter, båter, biler og bedrifter.

– Det er altfor tidlig å spekulere i hva alle skadene utgjør i kroner og øre, utover at det blir noe med «millioner kroner» til slutt, sier Clementz.

