Forlenget varetekt for siktet i Haugesund-drapet

Beslutningen ble fattet i Sør-Rogaland tingrett mandag, skriver NRK.

Politiet skal, ifølge kjennelsen, være så godt som ferdig med etterforskningen. Tingretten mener at den britiske mannen i 20-årene mest sannsynlig har begått drapet.

Det er foretatt en prejudisiell vurdering av siktede, og det anbefales nå en full judisiell vurdering av den siktede mannen.

Politiet anser det som sannsynlig at hovedforhandlingene kan avvikles enten forsommeren eller høsten 2022.

Siktede har i avhør forklart at han ble utvist sist gang han befant seg i Norge, fremgår det av kjennelsen. Mannen har liten tilknytning til Norge og forklarte i forrige rettsmøte at han ville dra tilbake til England dersom han ble løslatt. Retten anser det som lite sannsynlig at siktede vil returnere til Norge dersom han løslates og forlater landet.

Drapet skjedde i et boligfelt. En 28 år gammel mann fra Haugesund ble knivstukket utendørs i forbindelse med oppskyting av nyttårsraketter.

En annen mann, som ble siktet for medvirkning i saken, ble løslatt mandag i forrige uke, skriver Haugesunds Avis.