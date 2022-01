Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

Det bekrefter politiet overfor TV 2.

Fornærmede ble funnet hardt skadd utenfor en oppgang i Vogts gate. Han blødde kraftig fra magen og ble tatt med til sykehus.

– Vi vet nå at fornærmede kommer til å overleve. Han er foreløpig ikke forsøkt avhørt, sier kriminalvaktleder Roger Hjertø i Oslo politidistrikt til kanalen søndag.

Både siktede og fornærmede er i 20-årene, og det er ifølge politiet en relasjon mellom dem. Politiet opplyser også at det var flere til stede under hendelsen som de ikke har kontroll på.

De mener å ha kontroll på rett gjerningsperson, men utelukker ikke at det blir flere pågripelser.

Siktedes forsvarer, advokat Kjell Dahl, bekrefter at den siktede mannen ble avhørt sammen med ham søndag. Han bekrefter også at klienten nekter straffskyld.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, så jeg vil ikke kommentere saken utover det. Han er forberedt på at det kan bli en varetektsfengsling, sier Dahl til TV 2.

Dagbladet får bekreftet at det er funnet en kniv i forbindelse med saken, men at det ikke er helt sikkert at det er denne kniven som ble brukt til å utføre volden.

