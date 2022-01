Uværet skaper kaos i Sør-Norge: Flere ras og stengte veier

Av Andreas Løf / NTB

Den foreløpig siste hendelsen er et jordras over fylkesvei 5616 i Sogndal, der veien er helt stengt.

– Veimyndighetene tar ny vurdering på rydding og åpning i morgen (søndag) formiddag, melder Vest politidistrikt.

I samme politidistrikt gikk det et annet ras tidligere lørdag, da deler av et uthus ble knust av en flere tonn tung stein på Osterøy i Vestland. Raset førte til at 20 hus ble evakuert. Alle unntatt fire husstander kunne lørdag flytte hjem igjen etter at en geolog undersøkte området. Søndag skal geologen ta en ny vurdering for de fire siste.

Uværet har også ført til at 1.400 husstander er strømløse i Agder, melder NRK.

Stort skred i Sandnes

I Forsand i Sandnes ble deler av en vei tatt da det gikk et stort steinskred som var 50–60 meter bredt og 100 meter langt lørdag ettermiddag.

Ingen personer ble skadd, men sju husstander på innsiden av raset er fullstendig isolert. Kommunen og brannvesenet er i dialog med dem og sørger for at de isolerte blir ivaretatt, skriver TV 2.

Geologene som har vært på stedet, har en foreløpig teori om årsaken til hvordan raset har skjedd, opplyser operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Brit Randulff til kanalen.

– Ut fra gamle flybilder er det blitt oppdaget et steinskred lenger oppe. Skredmassene har ligget i et bekkeløp og har trolig blitt reaktivert. Dette kalles et «flomskred», sier hun.

– Ikke gå ut hvis du ikke må

Det er varslet svært kraftig vind i helgen i forbindelse med uværet, som har fått navnet Malik i Danmark. Østafjells har meteorologene meldt om periodevis svært kraftige vindkast på opptil 30 meter per sekund.

Farevarselet gjelder både Agder, Telemark og Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark. Vest i landet er det i tillegg meldt om flomfare og jord-, sørpe- og flomskredfare parallelt med vinden.

Meteorologisk institutt ber folk på Vestlandet holde seg inne til uværet er over søndag ettermiddag. Det er på det verste varslet vindkast på opptil 42 meter sekundet.

– Hvis man kan vente med å ta en luftetur til søndag formiddag, kan det være lurt. Ikke dra ut hvis du ikke må, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder ved Meteorologisk institutt til Haugesunds Avis.

Tak, stein og trær blåser ned

I Sunnfjord gikk det ved 15.30-tiden et mindre snøskred som fører til at fylkesvei 5 er stengt. I Kvinnherad melder politiet at et tak har blåst av et uthus, mens i Stavanger er det problemer ved domkirken der det pågår byggearbeid.

– Stillasene og presenningene rundt domkirken står i fare for å løsne. Brannvesenet er på saken og forsøker å få tak i entreprenør, opplyser Sørvest politidistrikt. Like før meldte de også at et tak på en eldre bygning i Haugesund hadde blåst av.

Over E39 ved Bråtveit i Sveio ligger et tre over det ene kjørefeltet. Et tre sperrer også veien på bybroen i Stavanger.

I Bergen blåste tre stein på 30 kilo hver ned fra en fjellskrent og traff veggplater på en boligblokk i Hop. Det ble ikke meldt om personskade.

Stengte fjelloverganger og innstilte ferger

Som følge av uværet er også en rekke fjelloverganger stengt i Sør-Norge. E16 Filefjell er lørdag kveld den eneste helt åpne fjellovergangen mellom øst og vest i Sør-Norge.

Color Line har på sin side innstilt alle lørdagens avganger på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals på grunn av kraftig vind.

– Vi innstiller avgangene på grunn av værprognosene. Det kommer til å blåse for mye, sier administrerende direktør Henrik Renneberg i Color Line Danmark til danske B.T.