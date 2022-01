Helseministeren beklager manglende åpenhet rundt tiltak

Gjennom pandemien har jurister reagert på det de mener er manglende åpenhet fra regjeringshold rundt begrunnelsene for inngripende smitteverntiltak.

Nå snur altså regjeringen, som har begynt å publisere begrunnelsene.

– Det burde vi ha gjort hele veien. På grunn av stort arbeidspress har man ikke klart å følge dette opp tidligere, verken Solberg-regjeringen eller under denne regjeringen, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

Den forrige regjeringen begynte å legge ut begrunnelsene fra 21. januar 2021 og fram til 28. april i fjor.

Begrunnelsene som Støre-regjeringen nå har offentliggjort, går kun tilbake til da det ble gjort lettelser 14. januar. Dermed inngår ikke innstrammingene som ble gjort i desember.

Kjerkol sier at innstrammingene i desember ble besluttet i statsråd, og at begrunnelsene for tiltakene derfor fremgår av de to kongelige resolusjonene.

Hun peker på økt smitte like etter at regjeringen tiltrådte førte til at det først ble innført moderate tiltak. Derfor var ikke offentliggjøring av begrunnelser på deres radar.

– Og det må vi bare beklage, sier hun.