For Cato er mange p-plasser ubrukelige

– Dette gjør livet vanskeligere for både rullestolbrukere, krykkebrukere, folk med begrenset lungekapasitet på grunn av kols og foreldre med funksjonshemmede barn, forteller Lie, som er seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Antallet øker

– Generelt sett er det også for få HC-plasser, fortsetter Lie.

Dette rimer tilsynelatende dårlig med hva Dagsavisen får opplyst fra byrådet i Oslo. Fra inngangen til 2017 til utgangen av 2020, økte nemlig antallet HC-plasser fra 1.210 til 1.448 i hovedstaden, er beskjeden derfra.

Byrådets prosjekt «bilfritt byliv» har dessuten ikke slått dårlig ut for rullestolbrukere og andre som trenger HC-plasser, ifølge byrådet. Innenfor planområdet for dette prosjektet, har nemlig antallet HC-plasser økt fra drøyt 80 til cirka 130.

Også nasjonalt peker pilene i riktig retning. Parkeringsregisteret til Statens vegvesen omfatter nå 14.036 HC-plasser mot 12.159 ved inngangen til 2020. Et ukjent antall HC-plasser som ikke er tilgjengelige for allmennheten, for eksempel i borettslag og på arbeidsplasser, kommer i tillegg.

Noe av denne økningen kan likevel skyldes etterslep i registreringen av allerede eksisterende HC-plasser, og ikke anleggelse av nye plasser av denne sorten, påpeker Statens vegvesen.

Langt fra alle HC-plassene framstår som like tilgjengelige i disse tider med fortsatt mye is og steinhard snø, som denne ved Carl Berners plass i Oslo. (Foto: Tor Sandberg)

På feil plass

I tillegg er det slik at en del av HC-plassene i parkeringsregisteret er avgiftsbelagte plasser som forflytningshemmede må betale for å kunne bruke.

– Det innebærer en ekstra kostnad som kan være vanskelig å håndtere for dem med stram økonomi, påpeker Lie.

– Samtidig ser vi at stadig flere kommunale parkeringsplasser havner på private hender, som vil ha betalt for parkeringen.

– Hvordan kan du påstå at det er for få HC-plasser, når det bare i Oslo har blitt nesten 20 prosent flere på fire år?

– På de mest sentrale stedene er det nesten alltid fullt. Og selv om det er vekst i antallet HC-plasser, skjer ikke nødvendigvis denne veksten på rett sted, svarer Lie.

– For eksempel er det ikke HC-plasser utenfor mange nye bygg, som hoteller. Andre steder er HC-plassene blitt flyttet, som fra Rådhusplassen i Oslo. For personer med for eksempel kols, kan det dermed bli vanskelig å komme seg dit man skal, når HC-plassene er mange hundre meter unna.

– Det burde ha vært slik at det er HC-plasser ved alle sentrale bygg, både private og offentlige, mener Lie.

Snø og juletrær

Men selv når HC-plassene er plassert på rett sted, slik FFO vurderer det, betyr ikke det nødvendigvis slutten på problemene for forflytningshemmede.

– HC-plasser er et yndet sted for deponering av snø og også for juletresalg. Noen steder er det bare på bakken at det er merket med HC-parkering, men slik merking er gjerne usynlig om vinteren, og da parkerer andre der, forteller Lie.

– Det skjer også at det står biler med motoren i gang på HC-plassene, og da er forklaringen gjerne at sjåføren bare venter på en annen som er inne for å handle.

– Kan dere ikke reise kollektivt i stedet for å være avhengig av å finne en ledig HC-plass?

– Skal jeg ta bussen, må jeg få hjelp fra sjåføren, og jeg liker å klare meg selv, svarer Lie.

– Men Ruter kommer med elektroniske ramper til bussene, og alle trikkeholdeplasser i Oslo skal oppgraderes innen 2025. Det er tiltak som vil gjøre det enklere å reise kollektivt.

Daglige kontroller

– Vi jobber med å gjøre det enklere for folk med nedsatt funksjonsevne å benytte seg av kollektivtransport, bekrefter byråd Sirin Hellvin Stav (MDG).

– Både elbussene, elbåtene og trikkene som rulles ut nå er universelt utformet.

I 2019 ble det gjennomført en evaluering av parkeringssituasjonen i Oslo sentrum for næringslivet og funksjonshemmede.

– Den viste at det stort sett er ledig kapasitet for HC-parkering, men at det i enkelte gater og på enkelte tidspunkt kan være vanskelig å finne ledig plass, forteller Stav.

– Det viste seg også at det er mange som parkerer ulovlig på HC-parkeringsplasser. Bymiljøetaten gjennomfører derfor daglige kontroller av HC-parkeringsplasser i sentrum.

– I tillegg pågår det en pilot i sentrum hvor kommunen tester ut ny teknologi som registrerer om en HC-parkeringsplass er ledig eller opptatt, og deler denne informasjonen med brukeren. Slik teknologi kan lette parkeringssituasjonen ved at det blir lettere å finne ledig HC-parkering, kan Stav også opplyse.

– En slik digital løsning er et positivt, framtidsrettet grep, mener Cato Lie.

– Hva tenker du om det framtidige behovet for HC-plasser?

– Det blir stadig flere eldre som er dårlige til beins, og de er også aktuelle brukere av HC-plassene, svarer Lie.

200–250 meter

– Grensen for hvor langt de som trenger en HC-plass klarer å gå, er nok rundt 200–250 meter, anslår Magnhild Sørbotten.

Hun er nestleder i Norges Handikapforbund nasjonalt og regionleder i Oslo

– Vi vil ha minst 174 HC-plasser innenfor området som omfattes av bilfritt byliv i Oslo, det dobbelte av hva det var før dette prosjektet startet, forteller Sørbotten.

Samtidig mener hun at det er blitt tatt altfor lite hensyn til forforflytningshemmedes behov, i flere av områdene av Oslo hvor det har vært omfattende utbygging de seneste årene.

– I området mellom Økern torg og Aker sykehus er blitt bygd blokker i stor skala, og der er det nesten ikke HC-plasser. På Sørenga er de også ganske fraværende, og utenfor Operaen er det bare tre plasser, nevner hun.

I likhet med Lie er Sørbotten positiv til den digitale løsningen som Oslo kommune nå tester ut.

– Med appen «Bil i Oslo» kan du få oversikt over alle HC-plassene og hvilke som er ledige. En slik app burde også være interessant for andre større byer som Trondheim og Bergen. Hvis du ikke er kjent i en by, er du nå stort sett dømt til å mislykkes hvis du er på jakt etter en ledig HC-plass.

