TV 2: Tre personer siktet etter brannen på Hamar

Politiet opplyser at de tre personene som ble pågrepet torsdag, fortsatt er siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann. Politiet lover en snarlig avklaring på om de skal framstilles for varetektsfengsling eller løslates, skriver TV 2.

Politiet har fått inn mange tips fra publikum i saken.

– Etterforskningen pågår for fullt, og tips og observasjoner er viktig for å få helhetsbildet, sier politifullmektig Ragnhild Klerud Johannessen til kanalen.

Kripos bistår fredag på brannstedet.

Kripos bistår fredag på brannstedet.

Politiet fikk melding om brannen i Grønnegata 34 i Hamar sentrum klokken 22.54 onsdag kveld.

