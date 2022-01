Samferdelsministeren vil øke sikkerheten på norske busser

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen forslag om strengere sikkerhetskrav for buss på høring. De nye sikkerhetskravene følger opp rådene fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten i buss.

Forslaget, som sendes på høring både nasjonalt og i EØS-systemet, handler om å forsterke konstruksjonen i front av bussen for å beskytte den bedre mot å bli deformert i en frontkollisjon, ifølge departementet.

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blir hardt skadd eller drept. Det kan vi ikke leve med. Derfor ønsker vi nå krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert fra og med neste år.

