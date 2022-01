NSM etterlyser bedre kontroll av datasentre

Datasentre behandler, frakter og lagrer store mengder data og kan bli en stor industri i Norge, men det er nødvendig med bedre kontroll, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM til NRK.

Ellers kan konsekvensen blir at vi mister tilgang på data vi er helt avhengige av, mener hun.

Banktjenester, helseinformasjon og annen personlig informasjon om innbyggere i Norge er blant det som lagres i datasentre, opplyser Hoff.

– Alle disse er jo svært viktige å beskytte. Det aller viktigste er at de funksjonene som samfunnet vårt er mest avhengig av, bør leveres fra datasentre i Norge. I tillegg bør det være underlagt regler slik at vi har kontroll med denne virksomheten, sier Hoff.

NSM overleverer en rapport til regjeringen om saken fredag.

– Vi leser rapporten om sikkerheten rundt norske datasentre med stor interesse, og kan forsikre NSM om at vår bransje har sikkerhet øverst på agendaen. På det området kan det aldri gjøres kompromiss, sier daglig leder Bjørn Rønning i Norsk Datasenterforening, som er en del av IKT-Norge.

Han peker på at datasenterbransjen i Norge allerede er underlagt strenge revisjoner fra noen av de største IT-bedriftene i verden.

– Vi garanterer sikkerheten for våre kunder hver dag, det vil vi fortsette å gjøre med eller uten ny regulering fra NSM, understreker han.

– Det er for øvrig et tankekors at vi ser at et flertall av de offentlige virksomhetene ikke er blant dem som har sikkerhet like høyt på agendaen når det kommer til datasikkerhet. Dette bør også være en bekymring for NSM, sier Rønning i en kommentar til NTB.

