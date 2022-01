Gaute Drevdal frikjent for åtte av ni voldtekter – dømt til ett års fengsel

Drevdal dømmes til ett års fengsel for ett tilfelle av sovevoldtekt. Også de øvrige tiltalepunktene gjaldt sovevoldtekter som skal ha skjedd mens Drevdal og de fornærmede i flere av tilfellene var beruset.

Lagmannsretten mener likevel at det i punktene Drevdal blir frikjent for, ikke er bevist at kvinnene var i en tilstand som medførte at de var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Drevdal var også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente på 15 år, men han frikjennes under dissens også på dette punktet. Her påpeker retten at det ikke kan utelukkes at jenta blander hendelser.

Må betale erstatning

Drevdal dømmes likevel til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene, 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene.

Ankesaken mot Drevdal gikk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

Sommeren 2020 ble Drevdal dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Drevdal har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen til lagmannsretten.

– Han er lettet

– Vi er fornøyd med dette resultatet, og klienten er lettet. Basert på hvordan bevisførselen forløp, så var vi trygge på at dette ville bli resultatet – selv om vi forventet frifinnelse også på det eldste forholdet, sier Gaute Drevdals forsvarer Victoria Holmen til NTB.

– Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom bevis og påtalemyndighetens engasjement for å få han dømt. Saken er en illustrasjon på at sterke krefter kan etablere en suggesjon som det er krevende å stå imot, sier Holmen.

– Vi har desto større respekt for lagmannsrettens dom.

– I sjokk

Drevdal ble i lagmannsretten frikjent for blant annet seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. Hun er svært overrasket.

– Akkurat nå er hun i sjokk. Klienten min er naturlig nok svært overrasket over resultatet. Vi sitter og gjennomgår dommen nå, sier bistandsadvokat Marte Brodtkorb til Nettavisen.

Kultur- og utelivsmiljø

De fleste av de fornærmede i saken var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.

I sitt innledningsforedrag i lagmannsretten sa aktor Trude Antonsen at det har kommet ytterligere to anmeldelser mot Drevdal. Den ene er henlagt på bevisets stilling, mens det ikke er avgjort om det skal tas ut tiltale i den andre saken.

Han dømmes likevel til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene, 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene.

Saken gikk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

