USA og Europa i uttalelse om Taliban etter Oslo-møtene: Fortsatt bekymret

Landene forventer at Taliban nå vil følge opp bekymringene som ble tatt opp i Oslo både av representanter fra det afghanske sivilsamfunnet og de vestlige landene.

Det har ikke kommet en fellesuttalelse eller slutterklæring der Taliban har vært involvert etter møtene i Oslo. Uttalelsen som kom torsdag, er fra USA, Norge og de europeiske landene som deltok.

Der slår de fast at det i Oslo ble lagt vekt på behovet for å gi afghanere hjelp i den humanitære krisen, men at det fortsatt er hindringer som gjør dette vanskelig.

De vestlige landene oppfordret Taliban til å gjøre mer for å stanse den urovekkende økningen i menneskerettsbrudd i landet, heter det i uttalelse.

Landene uttrykker også stor bekymring for at kvinner ikke får gå på skolen i full grad, men ønsker Talibans løfte om at dette vil skje i mars velkommen.

Det er imidlertid fortsatt behov for at flere praktiske ting skal løses før dette blir en realitet, påpekes det. Det gjelder blant annet penger til lønn.

De vestlige landene gjentar at møtene på ingen måte var en anerkjennelse av Taliban-regimet. Landene uttrykker også takknemlighet for at Norge var vert for møtene.

