Ti av elleve fylker mangler hurtigtester

Det ble lagt fram nye regler mandag. De innebærer at nærkontakter til koronasmittede slipper å gå i karantene om de tar hurtigtest hver dag. Selvtestene deles ut gratis fra kommunene fra onsdag, men Helsedepartementet har erkjent at mange kommuner ikke har nok.

Statsforvalterne var i møte med Helsedirektoratet onsdag ettermiddag, og fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark forteller til NRK at kun Innlandet sa de ikke mangler tester.

Årsaken er at testene Helsedirektoratet har bestilt, ikke har kommet fort nok, skriver kanalen.

– Jeg har et inntrykk av at det er bestilt inn ganske mye. Men når smitten øker, kan det jo være at det ikke er nok. Jeg tenker at det er bra vi kan erstatte karantene med hurtigtesting, men vi kunne kanskje ventet til kommunene var klare, sier Olsen.

