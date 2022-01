Politiet hadde mindreforbruk også i 2021

– Pandemien har hatt store konsekvenser for politiets aktivitet i 2020 og 2021. Vi ser at pandemien fremdeles fører til lavere aktivitet i samfunnet, begrenser vår tilgang på materiell og utfordrer vår evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Det gir store utslag på fjorårets regnskap, sier Roger Bjerke, direktør for styringsavdelingen i Politidirektoratet, i en pressemelding.

– Underveis i 2021 viste prognosen at mindreforbruket trolig ville bli betydelig større enn tidligere år, og det ble da gjort grep for å omdisponere en del midler, sier han.

Politiet dro også med seg et mindreforbruk på 660 millioner kroner inn i 2021 fra 2020.

– Det er viktig at vi finner de riktige tiltakene både for å redusere mindreforbruket vi trekker med oss fra år til år, og som gir oss en enda bedre oppfølging av etatens drift, kommenterer Bjerke.

